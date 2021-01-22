Уфа, 22 января 2021, 08:59 — REGNUM Проданный храм в селе Башкирии возвратят прихожанам. Об этом 22 января сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе региона Азата Фаттахова.
По его словам, в Чишминском районе в с. Алкино-2 расположен приход храма преподобного Моисея Уфимского. Он находится в юрисдикции Салаватской епархии Русской православной церкви.
Он также отметил, что в 2005 году руководство предприятия передало здание для использования его в качестве храма: документально это оформлено не было. Впоследствии организация поменяла юридическую принадлежность, его признали банкротом.
Сообщается, что были проведены переговоры с управляющим Салаватской епархии епископом Николаем, администрацией Чишминского района, представителями Башкирской митрополии РПЦ, лицом, принявшим участие в торгах и арбитражным управляющим.
Сообщается, что участнику торгов будут возмещены расходы, а руководство Чишминского района будет содействовать в оформлении здания в собственность религиозной организации.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев поручил депутатам детально разобраться в ситуации с продажей храма в селе Башкирии.
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