Уфа, , 08:59 — REGNUM Проданный храм в селе Башкирии возвратят прихожанам. Об этом 22 января сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе региона Азата Фаттахова.

По его словам, в Чишминском районе в с. Алкино-2 расположен приход храма преподобного Моисея Уфимского. Он находится в юрисдикции Салаватской епархии Русской православной церкви.

«Приход действует в здании бывшего контрольно-пропускного пункта бывшего ФГУП «487 Центральный авторемонтный завод», принадлежащий Министерству обороны РФ», — сообщил Фаттахов.

Он также отметил, что в 2005 году руководство предприятия передало здание для использования его в качестве храма: документально это оформлено не было. Впоследствии организация поменяла юридическую принадлежность, его признали банкротом.

Имущество было выставлено на торги, включая здание храма, которое не исключили из общей конкурсной массы, т.к. оно документально проходило как нежилое помещение КПП. В результате состоявшихся торгов, его выкупило физическое лицо, — сообщил он.

Сообщается, что были проведены переговоры с управляющим Салаватской епархии епископом Николаем, администрацией Чишминского района, представителями Башкирской митрополии РПЦ, лицом, принявшим участие в торгах и арбитражным управляющим.

По итогам консультаций было принято решение о том, что православный приход и дальше будет продолжать свою работу в этом помещении: здание останется в качестве храма преподобного Моисея Уфимского, — сообщил Фаттахов.

Сообщается, что участнику торгов будут возмещены расходы, а руководство Чишминского района будет содействовать в оформлении здания в собственность религиозной организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев поручил депутатам детально разобраться в ситуации с продажей храма в селе Башкирии.

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