Барнаул, , 08:34 — REGNUM К неутешительным выводам пришли участники ежегодной акции «Снежный фронт», проверив состояние дорог в Барнауле. Как сообщают алтайские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), даже в центральной части столицы Алтайского края (на улицах Гоголя, Пролетарской, Песчаной, на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на Обском бульваре и в других местах) проезжие части, парковочные карманы оказались погребёнными под снежными завалами.

Об этом общественники уведомили мэрию Барнаула, попросив чиновников обеспечить безопасность людей на дорогах и тротуарах.

«Плохо очищаются подходы к пешеходным переходам и даже парковочные места для инвалидов. Много жалоб на качество уборки снега от барнаульцев появляется в СМИ и социальных сетях», — пояснила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Особое внимание общественники предложили обратить на качество содержания дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы сохранить действие обязательств подрядчиков по гарантийному ремонту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 и 23 января в Алтайском крае ожидается очень сильный снег и метели, на дорогах — гололедица.

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