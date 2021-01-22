Сеул, , 08:16 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 346 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 314 случаев заражения локальные, ещё 32 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 74 262.

Эксперты отмечают, что темпы роста заболеваемости сокращаются, однако органы здравоохранения продолжают сохранять бдительность в связи с возможным ростом заболеваемости на фоне частично ослабленных карантинных мер в период празднования Нового года по лунному календарю.

Число жертв пандемии в Южной Корее увеличилось на 12 человек — до 1328. Коэффициент смертности составил 1,79%.

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