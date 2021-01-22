Степанакерт, , 08:08 — REGNUM За прошедшие сутки представители российских миротворческих сил сопроводили колонну с 87 беженцами, вернувшимися из Еревана в Степанакерт. Об этом 22 января сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают возвращение беженцев в свои дома. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлены 87 беженцев», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за все время с момента окончания военных действий в регионе в места своего постоянного проживания возвратились 50 390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января предстоятель Армянской апостольской церкви католикос всех армян Гарегин II своим указом освободил архиепископа Паргева Мартиросяна от обязанностей предводителя Арцахской епархии (Нагорный Карабах).