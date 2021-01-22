Аннаполис, США, , 07:28 — REGNUM Сумму в более чем $731 млн выиграл обладатель билета лотереи Powerball, купленного в американском штате Мэриленд, сообщает агентство Associated Press.

Участник розыгрыша получил джекпот, который он сможет получить 30 частями в течение 29 лет. Однако у обладателя билета также есть право выбрать единовременную выплату. Тогда размер выигранной суммы уменьшится до $546,8 млн.

Кроме того, владельцы лотереи обязаны выделить $100 тыс. магазину в городе Лонаконинг, в котором был куплен этот билет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что один из жителей Твери угадал все числа лотереи «Спортолото «4 из 20» и выиграл 335 млн рублей.

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