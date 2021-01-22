Москва, , 07:20 — REGNUM Около 31% жителей России отвергают идею о платном высшем образовании и не согласны платить за него ни при каких условиях. Это показало исследование банка «ФК Открытие».

Напротив, при необходимости заплатить за получение высшего образования за себя или за своих детей готовы 62% опрошенных.

«Еще 7% респондентов считают, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги», — цитирует РИА Новости материалы исследования.

В банке также выяснили, что даже при высокой доле тех, кто согласен оплачивать высшее образование, получить на эти цели кредит готовы менее половины опрошенных — 42%.

Опрос проводился с 14 по 19 января 2021 года методом онлайн-интервью. В нём приняли участие 1000 респондентов в возрасте 18−65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители РФ объяснили, зачем нужно высшее образование