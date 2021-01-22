Брюссель, , 07:10 — REGNUM Понятие «темно-красных» зон пандемии, отличающихся от «красных» территорий более высоким уровнем заражения коронавирусом, ввели власти ЕС. Об этом объявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 21 января на брифинге по итогам саммита по эпидемиологической ситуации.

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По ее словам, в этих районах будут вводиться точечные меры по ограничению передвижений граждан, чтобы избежать полного закрытия границ в европейских странах. При этом глава ЕК признала, что в настоящий момент почти вся территория ЕС является «красной» эпидемиологической зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС договорись проявлять аккуратность при обсуждении вопросов, связанных с введением в Евросоюзе сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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