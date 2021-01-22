Санкт-Петербург, , 07:14 — REGNUM В Петербурге количество граждан, получивших вакцину от коронавируса, достигло 30 159 человек. Из них 5367 человек полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок.

Медсестра во время вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в Смольном, за последние сутки первую прививку сделали 2660 человек, вторую — 381 человек.

Напомним, 21 января в Петербург поступила крупнейшая с начала прививочной кампании партия вакцины «Спутник V» — 62 550 доз. Нарастающим итогом город получил 105 242 комплекта вакцины.

Вакцинацию в приоритетном порядке проходят не только медики, социальные работники и педагоги, сотрудники силовых структур, но и представители СМИ и горожане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

«В настоящее время первой инъекцией привились более 30 тысяч человек, каждый третий из которых старше 60 лет», — подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Из числа 30 159 петербуржцев, получившихся первую дозу вакцины, 4421 медик, 3638 учителей, 827 социальных работников, 601 сотрудник силовых структур, 10 501 человек старше 60 лет.

В городе работают 70 пунктов вакцинации во всех районах города. В ближайшие дни планируется открыть еще 50 пунктов

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