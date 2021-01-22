Вашингтон, , 06:44 — REGNUM Жалобы на неполадки в работе сервисов Google поступают от пользователей в США 21 января, сообщается на сайте Downdetector, с помощью которого ведётся мониторинг функционирования интернет-ресурсов.

Проблемы в основном связаны с авторизацией в Google и работой его поисковой системы.

Большинство клиентов Google (70%) столкнулись с проблемами при входе в свой аккаунт. Около 29% — при использовании поиска. О сбоях в работе сервиса в других странах сообщений практически не было.

Как сообщало ИА REGNUM, работоспособность российского сервиса бесплатных объявлений «Aвито» полностью восстановлена после сбоя.

Читайте ранее в этом сюжете: Работа сервиса «Авито» восстановлена после сбоя