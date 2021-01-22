Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные средства на лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Врач в палате для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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«Принято решение о выделении Новосибирской области 22,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — уточнил Жуков.

Решение принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Ранее из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом регион уже получил 105 миллионов рублей.