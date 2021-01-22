Пекин, , 05:47 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 103 новых подтвержденных случая COVID-19, из которых 94 оказались локальными и еще девять — импортированными, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа локальных случаев, 47 пришлось на провинцию Хэйлунцзян, 19 — на Цзилинь, 18 — на Хэбэй, шесть — на Шанхай, три — на Пекин и один — на Шаньси. Ни одного нового случая подозрения или гибели людей от опасной инфекции зафиксировано не было, отмечают в комиссии.

Общее число заболевших в стране достигло 88 804 с начала эпидемии, из которых 1674 человека по-прежнему получаются медицинскую помощь в больницах страны, включая 80 человек в тяжелом состоянии. Из больниц страны выписано 82 495 пациентов, скончалось 4635 человек с начала эпидемии.