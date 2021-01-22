Пекин, , 05:43 — REGNUM Виртуальная конференция по подготовке к очередному военному призыву в армию Китая состоялась 21 января в Пекине.

Набор в армию 2021 года будет проходить в два этапа. Первый этап стартует 20 февраля и продлится до 31 марта, в то время как второй этап запланирован на этап с 15 августа по 30 сентября, говорится в заявлении, опубликованном по итогам конференции.

Набор, в основном, коснется студентов колледжей, в то время как прочие представители молодежи вроде выпускников профессиональных школ, также подпадут под призыв, отмечается в заявлении.

Прошедшая конференция также подчеркнула необходимость сделать упор на борьбу с эпидемией нового коронавируса и мерах контроля и профилактики опасной инфекции во время призыва. Все желающие могут подать заявку на специальном вебсайте.