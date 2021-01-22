Прага, , 05:38 — REGNUM Действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в Чехии продлено до 14 февраля. Такое инициативу одобрил парламент республики, 21 января сообщается на сайте законодательного органа.

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За указанное решение проголосовали 53 депутата из 98 присутствовавших на заседании. При этом чешское правительство просило парламент продлить режим ЧС на более длительный срок — до 21 февраля, однако законодатели отвергли эту инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января президент Чехии Милош Земан сделал прививку от COVID-19.

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