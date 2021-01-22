Рига, , 05:19 — REGNUM Действующие в Латвии ограничительные меры по сдерживанию коронавируса продлены до 7 февраля решением латвийского правительства, 21 января сообщает местное агентство LETA.

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Так, в республике продолжит действие комендантский час в ночное время по выходным дням. Кроме того, до указанной даты по-прежнему будет ограничена деятельность образовательных учреждений, а также ряда организаций сферы услуг и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января латвийский министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что власти Латвии пока не рассматривают возможность использования российской вакцины «Спутник V» против COVID-19, однако допускают вероятность применения этого препарата в стране, если его одобрят в ЕС.

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