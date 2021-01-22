Пекин, , 04:44 — REGNUM Более 1229 беглых преступников было возвращено в Китай за 11 месяцев 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным официальных правоохранительных властей Китая за 11 месяцев спецоперации «Небесная сеть-2020» в Китай было возвращено 1229 беглых подозреваемых в совершении преступлений, из которых 28 человек уже находились в списках Интерпола под уведомлением с красным углом.

За тот же период власти вернули более 2,4 млрд юаней (около $377 млн) незаконных средств в рамках этой же кампании. Китай обещает продолжить поимку беглых преступников в 2021 году.