Пекин, , 04:35 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 6270 убийств по некрытым делам в 2020 году, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Из общего числа раскрытых дел 2891 было заведено более 20 лет назад, отметили в министерстве, а самое «древнее» дело было заведено 42 года назад. Полиция по всей стране поймала 5381 беглого убийцу, из которых 2082 человека были в бегах более 20 лет, добавили в ведомстве.

Количество раскрытых дел и число пойманных беглецов достигли рекордных высот, отметили в министерстве. Новые технологии позволили раскрыть 70% таких раскрытых «висяков». Китай продолжает совершенствовать технологии в этой области.