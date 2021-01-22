Бразилиа, , 04:29 — REGNUM Общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 8 697 368, включая 59 119 фактов, выявленных за последние сутки. Об этом на своем сайте сообщает минздрав государства.

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Также за истекшие 24 часа в стране зафиксировали 1316 летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции. Всего на территории Бразилии скончались 214 147 пациентов с COVID-19.

При этом 7 580 741 человек смогли выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти бразильского города Рио-де-Жанейро отменили проведение в этом году традиционного карнавала из-за ситуации с коронавирусом.

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