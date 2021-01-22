Пекин, , 04:24 — REGNUM В общей сложности 315 штатных сотрудников полиции и 165 человек вспомогательного персонала погибли при исполнении долга в 2020 году в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства общественной безопасности Китая, еще 4941 штатный сотрудник полиции и 3886 человек вспомогательного персонала получили ранения на службе.

В министерстве отметили, что за прошедший 2020 год полиция внесла существенней вклад в экономического развитие и обеспечение общественной стабильности страны. В том числе, в борьбе с COVID-19.

По официальной статистике 3773 штатных офицера полиции погибли на службе обществу за прошедшее десятилетие, еще 50 тыс. получили ранения.