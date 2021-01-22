Пекин, , 04:19 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая отчиталась о 163 млн обращениях о нелегальной интернет-деятельности в стране за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 17,4% больше, чем годом ранее. Соответствующие правительственные ведомства и крупные китайские вебсайты занимались обработкой обращений. В их число вошли такие интернет-гиганты как Sina Weibo и Baidu. Они обработали 115 млн наводок или 79,6% от их общего количества.

К нелегальной деятельности в том числе относится публикация вредного, опасного или нелегального онлайн-контента. Для удобства приема подобного рода обращений администрацией используются специальные горячие линии и мобильные приложения.