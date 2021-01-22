Пекин, , 04:13 — REGNUM Количество уголовных дел, возбужденных в Китае за 2020 год, снизилось на 1,8% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

За то же самое время ведомства в сфере общественной безопасности Китая раскрыли 322 тыс. дел, связанных с телефонным мошенничеством, что на 60,8% больше, чем в 2019 году.

Соответствующие данные были представлены в рамках национального заседания представителей властей в области общественной безопасности уровня департаментов и бюро, прошедшей 19 января в Пекине.