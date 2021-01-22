Вашингтон, , 03:09 — REGNUM «Плато» по числу ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 наблюдается в США в течение последних семи суток. Об этом заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи 21 января в ходе брифинга.

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Чиновник также добавил, что в более чем в 20 американских штатах выявлены факты инфицирования штаммом коронавируса из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава Белого дома Джо Байден подписал десять указов, связанных с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции в США.

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