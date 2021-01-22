Гуйян, Китай, , 02:50 — REGNUM Свыше 70 кг наркотиков было изъято в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Полиция района провинции Гуйчжоу еще в декабре 2020 года получила наводку на мужчину по фамилии Чэн, который планировал перевозить наркотики через район Цисингуань города Бицзе. Немедленно была собрана рабочая группа.

Двое подозреваемых, включая Чэна были пойманы полицией 6 января. У них при себе имелся 101 упаковка метамфетамина. Наркотики были изъяты. Их суммарный вес составил 70,16 кг.

Подозреваемые сейчас находятся в полицейском участке, в отношение них инициировано расследование.