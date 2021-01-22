Пекин, , 02:46 — REGNUM Китайский центр контроля и профилактики инфекционных заболеваний (CDC) поделился с институтами и профильными ведомствами страны информацией о новом варианте COVID-19, выделенном в Южной Африке, сообщает агентство Синьхуа.

Новый штамм COVID-19, получивший название «501Y.V2», был выделен в CDC провинции Гуандун и размещен для хранения в Национальном ресурсном центре хранения патогенов.

Центр также поделился информацией о новом штамме с Китайской академией медицинских наук и Китайской академией наук, наряду с прочими исследовательскими институтами и платформами.

Данный шаг призван оказать поддержку своевременному старту совместных научных исследований для производства вакцин, а также осуществлению мер профилактики и контроля за заболеванием.