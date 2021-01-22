Пекин, , 02:41 — REGNUM Власти Пекина продлили период карантина по прибытии в город для иностранных гостей до 28 дней в связи с обострением ситуации по COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По новой модели «14+7+7» вновь прибывшие в город проведут 14 дней на централизованном медицинском карантине, затем еще неделю на изоляции дома или централизованном карантине, а затем еще неделю — на мониторинге здоровья.

Въезжающие в город из других городов Китая должны будут подождать 21 день прежде, чем смогут въехать в столицу страны, а затем семь дней провести в режиме мониторинга за здоровьем.

Для тех, кто находится в Китае менее 21 дня, но уже находится в Пекине будет действовать режим изоляции и мониторинга здоровья по формуле «7+7». За время семидневного мониторинга люди смогут выполнять привычные для них действия, но должны будут избегать массового скопления людей, а также должны будут отчитываться о своем состоянии.