Пекин, , 02:21 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительности жизни в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в 2020 году достигла 71,1 года, сообщает агентство Синьхуа.

Ключевые показатели здравоохранения, включая уровень материнской смертности и младенческой смертности также упали почти на 50% относительно данных 2015 года в регионе, сократившись до 50 на 100 тыс. и восьми на 100 тыс. соответственно.

По словам председателя регионального правительства Тибета Цичжалы, которые он произнес во время четвертой сессии Собрания народных представителей Тибета 11-госозыва, до демократических реформ 1959 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в Тибете не превышала 35,5 года.