Амстердам, , 00:55 — REGNUM Предложение правительства Нидерландов о введении комендантского часа в королевстве из-за ситуации с коронавирусом одобрил нидерландский парламент. Об этом 21 января сообщается на сайте законодательного органа.

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Такой режим будет действовать с 21:00 до 04:30 (с 23:00 по 06:30 мск). В указанные часы жители королевства смогут выходить из своих жилищ только на работу или в других в исключительных случаях.

Для этого сотрудникам организаций должны выдать специальное разрешение. При этом гражданам разрешен выгул собак. За нарушение комендантского часа грозит штраф в размере €95. Решение парламента вступает в силу с 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января о предложении правительства Нидерландов объявить в стране комендантский час из-за коронавируса рассказал исполняющий обязанности нидерландского премьер-министра страны Марк Рютте.

Ранее власти 15 января испанского автономного сообщества Арагон ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе комендантский час с 22:00 (00:00 мск).

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