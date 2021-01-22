Любляна, , 00:24 — REGNUM Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в большинстве регионах Словении вскоре при определенных условиях откроются горнолыжные курорты, на следующей неделе снова начнётся обучение в младших классах начальных школ. Также откроются рынки, парикмахерские и химчистки, а также автосервисы. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 21 января.

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В девяти из 12 регионов, с лучшей эпидемиологической ситуацией, с 23 января горнолыжные курорты снова начнут работать. Кататься на лыжах смогут те, у кого отрицательный тест на коронавирус, подтвердил после сессии правительства премьер-министр Словении Янез Янша.

С 26 января в тех же регионах открываются детские сады, и продолжается обучение первых трех классов начальной школы, но при соблюдении всех ограничительных мер и наличии отрицательного теста на коронавирус для воспитателей и учителей, которые будут протестированы накануне.