Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Новый президент США Джозеф Байден подписал указ о применении Закона о производстве военного времени для обеспечения усилий по борьбы с пандемией коронавируса, передаёт телеканал NBC News.

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Закон наделяет федеральные власти правом давать указание частным компаниям ускорить производство и поставки конкретных товаров для восполнения их дефицита в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена составила перечень из 12 таких позиций. В него включены, в частности, респираторы класса защиты N95, специальные костюмы, перчатки и другие защитные средства, ватных палочки для взятия тестов, шприцы, компоненты вакцин и прочее.

По информации телеканала, Белый дом намерен запросить у Конгресса на эти цели $400 млн в дополнение к обсуждаемому пакету мер по стимулированию экономики на общую сумму $1,9 трлн.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Джозеф Байден объявил о введении в США карантина для прибывающих в страну из-за рубежа в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.

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