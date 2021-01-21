Загреб, , 23:54 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5735 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 776 новых случя заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 21 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 136 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3506.

В Хорватии 227 326 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 20 января в Хорватии было подтверждено 902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 27 смертельных случаев.