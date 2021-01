Эдмонтон, Канада, , 23:51 — REGNUM Арт-директор студии BioWare Мэтт Роудс поделился с подписчиками концепт-артами отменённого проекта игры Revolver. Об этом 21 января сообщил портал Kotaku.

Стоит отметить, что художник разместил публикацию на своей странице в Instagram ещё в начале января 2021 года, однако издание обратило на это внимание только сейчас. Всего Роудс выложил в сеть около десятка рисунков, которые дают представление о том, что за игру могли получить геймеры.

https://www.instagram.com/p/CJoP8N7hucz/

Стоит отметить, что в книге «Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development» сотрудники студии рассказали, что изначально они задумали Revolver как что-то похожее на Jade Empire, только в жанре научной фантастики. Однако в итоге разработчики решили отказаться от этого сеттинга (мир игры) и подумывали добавить в Revolver концепцию открытого мира. Проект был закрыт в 2009 году.

