Подгорица, , 23:49 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1369 проведённых ПЦР-тестов, выявили 419 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 4 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 21 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что 2 скончавшихся от коронавируса проживали в Будве, и ещё двое — в Подгорице.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 56 998, а количество скончавшихся составляет 762 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 20 января в Черногории было подтверждено 351 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и 9 смертельных случаев.