Анкара, , 23:43 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 165 109 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 6289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 153 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 21 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 412 505, смертельных случаев — до 24 640.

Известный турецкий профессор доктор Осман Муфтуоглу в интервью турецкому телеканалу 21 января заявил, что у одного из трёх переболевших коронавирусом имеются симптомы повторного заболевания данным вирусом.

«Все, кто переболел коронавирусом, и особенно те, кто старше 50 лет, должны продолжать заботиться о своем здоровье и соблюдать все ограничения», — отметил Муфтуоглу.