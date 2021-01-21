Сараево, , 23:45 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 489 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 21 января.

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Заражение было подтверждено у 313 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 165 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 119 206 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что раннее 19 января в Боснии и Герцеговине было подтверждено 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 23 смертельных случая.