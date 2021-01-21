Вашингтон, 21 января 2021, 23:25 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в США будет ухудшаться, заявил 21 января новый американский президент Джо Байден.
По его словам, прежде чем наступит улучшение, положение будет усугубляться.
При этом Байден заявил, что в ближайшие месяцы количество смертельных исходов заражения коронавирусом достигнет в стране 500 тыс.
«Позвольте мне пояснить: ситуация будет усугубляться до того, как станет улучшаться», — сказал Байден.
Как сообщало ИА REGNUM, в США общее число жертв эпидемии коронавируса перевалило отметку в 400 тыс.
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