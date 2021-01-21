Белград, , 23:44 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 240 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1648 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 166 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 21 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 379 093, а количество смертельных случаев выросло до 3830 человек.

Вирусолог Миланко Шеклер в интервью сербскому телеканалу заявил, что важно привиться как можно скорее, чтобы защитить от коронавируса пожилое население, которое больше всего оберегалось во время пандемии, а также для достижения коллективного иммунитета в кратчайшие сроки.

Напомним, что раннее 19 января в Сербии было подтверждено 1646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 19 смертельных случаев.