Москва, , 07:20 — REGNUM На 2021 год ВДНХ готовит программу в честь юбилеев знаковых событий в истории отечественной космонавтики. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Развлекательные мероприятия будут среди прочего посвящены 60-летию полета Юрия Гагарина и 50-летию запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют». Сейчас всех желающих приглашают присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ.

Однако после того, как будет разрешено проводить мероприятия в очной форме, программа дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами

«Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс», — сказала Сергунина.

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