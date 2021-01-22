Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Сенатор Рэндал Пол заявил 21 января, что он беспокоится, что республиканцы «разрушат партию», если поддержат импичмент Дональда Трампа в суде. Об том 21 января сообщает Fox News.

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«Я думаю, что для демократов это просто большое партизанское испытание. А вот для республиканцев, которые поддержат импичмент… я думаю, они этим разрушат нашу партию. Дональд Трамп, конечно, не все и вся для нас, однако наша партия ему многим обязана», — заявил Пол.

Трампу был объявлен импичмент палатой представителей США 13 января, второй раз за время его президентского срока. Бывшего президента обвинили за «подстрекательство к мятежам», которые прошли 6 января в Капитолии.

Трамп покинул офис Белого дома 20 января, что сделало идею судебных разбирательств по поводу импичмента не актуальной. Однако его оппоненты продолжают стремиться убрать Трампа из любой будущей предвыборной гонки.