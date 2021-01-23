Афины , , 04:55 — REGNUM 22 января власти Греции сообщили о том, что за последние сутки в стране было зарегистрировано 26 случаев заражения новым, «британским» штаммом коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министр здравоохранения Северной Македонии Вассилис Кикилиас провел экстренное совещание с экспертами-эпидемиологами в здании министерства здравоохранения с целью обсуждения возможных стратегий борьбы с новым видом вируса. Участники совещания пришли к выводу о необходимости улучшения координации действий и создания общенациональной сети по мониторингу и анализу за новыми мутациями и вариантами вируса SARS-CoV-2.

Агентство по контролю за заболеваниями в Европе в четверг, 21 января, заявило о том, что три новых штамма коронавируса, выявленные в Британии, Южной Африке и Бразилии, представляют высокий риск для Европы и приведут к увеличению заболеваемости, увеличению числа больных, находящихся на стационарном лечении и новым смертям.

Всего за последние сутки в Греции выявлено 509 носителей коронавируса. 25 человек умерли. По последним данным, всего в стране число выявленных случаев заражения достигло 150 482. Число погибших от COVID-19 в общей сложности достигло 5570.

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