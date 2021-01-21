Вашингтон, , 22:16 — REGNUM В Ghost Recon Breakpoint стартовали «бесплатные выходные». Об этом 21 января компания Ubisoft сообщила на своём сайте.

Желающие познакомиться с игрой могут сделать это до 25 января 2021 года. Стоит отметить, что старт «бесплатных выходных» совпал с моментом запуска кроссовера (пересечение сюжетов) Amber Sky с другой игрой Ubisoft — Rainbow Six Siege.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — это игра в жанре тактического шутера, релиз которой состоялся 26 июля 2019 года. Rainbow Six Siege — это также тактический шутер от первого лица, в основном ориентированный на многопользовательскую игру.

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