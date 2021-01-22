Скопье, , 11:04 — REGNUM С четверга, 21 января, в Северной Македонии были увеличены разрешенные часы работы ресторанов и кафе. Если ранее объекты ресторанного бизнеса, а также отели, мотели и гостиницы должны были закрываться самое позднее в 18:00, то теперь — в 21:00. Данные меры призваны ограничить распространение коронавируса в стране.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, единственным исключением из этого правила являются Международный аэропорт Скопье и находящиеся в нем рестораны и кафе, а также Охридский аэропорт.

По-прежнему возможно предоставление ресторанами блюд на заказ с доставкой на дом, а также через окна выдачи.

Представители ресторанного бизнеса регулярно обращаются к властям с требованием отменить ограничения, поскольку, по их словам, они подрывают принципиальные основы функционирования отрасли.

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