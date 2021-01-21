Женева, Швейцария, , 22:10 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 610 413 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 95 612 831 человек. Такие данные приводит 21 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 14 569 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 066 176.

Согласно данным ВОЗ, лидерами среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю являются США, Бразилия, Великобритания, Испания, Россия, Франция, Колумбия, Мексика, Германия и Индия.