Скопье, 21 января 2021, 22:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 21 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 1906 человек в стране выявили 356 носителей коронавируса. Еще 587 человек выздоровели.
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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 89 817 случаев заражения. 2 754 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15 — за последние сутки. 75 387 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 11 676 человек.
Македонские аналитики отмечают новый рост смертности среди пациентов с COVID-19 на фоне общего понижения ежедневно выявляемого числа новых носителей.
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