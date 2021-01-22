Оттава, , 09:33 — REGNUM Власти Онтарио сообщили о новых 2632 случаях заражения COVID-19 и 46 смертях 21 января. Об этом сообщает CBC.

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По данным министерства здравоохранения, данные на 21 января включают 102 старых заражения, которые прежде были упущены из-за технических неполадок.

Число новых заражений составляет 897 случаев в Торонто, 412 в районе Пил, 245 в Йорке, 162 в Оттаве и 118 в Ватерлоо.

В больницах Канады находятся около 1533 человек с COVID-19, что на 65 человек меньше, чем 20 января. Несмотря на все еще большое количество зараженных по всей стране, в Канаде число случаев COVID начало идти на убыль. Однако в крупных городах до сих пор действует карантин.