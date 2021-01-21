Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 20:56 — REGNUM Власти бразильского Рио-де-Жанейро приняли решение отказаться от проведения традиционного карнавала в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил 21 января мэр города Эдуарду Паес.

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"При всём понимании того, какое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города, проведение его в июле не представляется мне возможным при текущих обстоятельствах», — написал мэр в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, в Бразилии в середине января началась постепенная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Власти страны ведут переговоры о поставках сразу нескольких вакцин, включая российский препарат «Спутник V».