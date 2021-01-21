Буэнос-Айрес, , 20:44 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел первую фазу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает 21 января аппарат аргентинского президента.

Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел вакцинацию от коронавируса Цитата twitter.com @alferdez

Президент Аргентины был привит первой дозой российской вакцины в больнице Посадас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинское ведомство-регулятор официально одобрило применение российской вакцины «Спутник V» для вакцинации людей, возраст которых превышает 60 лет. Ранее первыми дозами поступившей в Аргентину российской вакцины были привиты медики в возрасте от 18 до 59 лет.

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