Казань, , 19:43 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ («Призывы к массовым беспорядкам»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Уточняется, что в одной из социальных сетей неустановленным лицом было размещено сообщение с призывом к совершению массовых беспорядков 23 января. При этом сообщение было снабжено инструкциями по антиобщественному поведению.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления лица, разместившего данную информацию.