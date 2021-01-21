Москва, , 19:18 — REGNUM Россия передала Лаосу партию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает 21 января ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Лаосской Народно-Демократической Республике.

Вакцина передана для проведения регистрации препарата для его применения в Лаосской Народно-Демократической Республике.

«Сегодня в министерстве здравоохранения ЛНДР состоялась церемония передачи российской вакцины «Спутник V». Лаос присоединился к числу стран мира, принявших решение использовать российскую вакцину в борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщает посольство России в Лаосе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сербии готовят кадровые и производственные ресурсы для налаживания выпуска российской вакцины «Спутник V».

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