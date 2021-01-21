Киев, , 18:58 — REGNUM Срочное заседание украинского правительства состоится 21 января из-за пожара в доме престарелых в Харькове, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Шмыгаль «По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займётся выяснением причин трагедии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара в доме престарелых, который произошёл в Харькове 21 января, погибли 15 человек, ещё 11 пострадали. Заведение, по некоторым данным, функционировало нелегально.

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