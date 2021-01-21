Москва, , 18:31 — REGNUM Прививаться от коронавируса — это добровольное дело каждого человека, но все граждане должны понимать, что вакцинация — наиболее правильный путь не заболеть COVID-19, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России член-корреспондент РАН Александр Хохлов.

«Есть два пути не заболеть. Первый — переболеть, второй — вакцинироваться. Естественно, вакцинация обеспечивает защиту человек от данного заболевания и более стойкий иммунитет, чем сама болезнь.

Если взять цену вопроса здоровья и безопасности человека, то, конечно, — это прививка от COVID-19. Это самый простой и понятный способ защиты от инфекции для каждого человека.

Путь через профилактику, через вакцину — это путь, который человечество уже прошло, и не один раз, начиная с оспы и т. д. В данном случае так же как и сейчас, так и в те времена были противники вакцинации, но всегда разум побеждал. Многие болезни ушли из-за того, что стали проводить прививки.

Поэтому обязательно нужно прививаться. Другой вопрос, что положительное мнение формируется не сразу, каждый человек должен понять, что вакцина действует, она безопасна, обеспечивает иммунитет, и для некоторых людей убеждение в необходимости прививки приходит не сразу.

Но чрезмерное откладывание решения привиться может стать очень серьезной проблемой для здоровья в условиях пандемии.

После прививки могут быть некоторые явления, свойственные симптомам ОРВИ (небольшая температурная реакция), но это не коронавирусная инфекция.

Но такое случается и при других прививках. В вакцине «Спутник V» нет живого коронавируса, поэтому заболеть коронавирусом от этой прививки невозможно. Соответственно гражданам бояться не нужно.

Любой человек, который следит за своим здоровьем, должен периодически проходить медицинские профилактические осмотры. Если он знает, что у нет серьезных заболеваний, аллергии и проблем со здоровьем, то можно смело идти и делать прививку.

Если человек давно не обследовался, то лучше перед вакцинацией проконсультироваться с врачом. Знание своего здоровья является необходимым условием.

Но хочу отметить, что никаких серьезных противопоказаний у прививки «Спутник V» нет. Бояться, что какие-то болезни могут обостриться у человека, не стоит», — высказал свое мнение Александр Хохлов.

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