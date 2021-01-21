Москва, , 19:40 — REGNUM Заявление первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации Александра Горового о том, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 21 января в социальной сети Facebook.

«Как в США нужно. По статьям о терроризме и покушении на демократию. Смысл и логика не так важны, побольше громких фраз про демократию, права человеков, ценности-шменности…», — написал Олег З.

Многие пользователи призвали сотрудников полиции не жалеть протестующих и применять все необходимые средства, чтобы предотвратить проведение несанкционированных акций протеста в России.

«Всех поголовно задержать, оштрафовать и на очистку улиц своих городов, физически с утра до вечера, чтоб работали, на дурь. Тогда времени не будет. Развелось тунеядство», — пишет Тамара Т.

Некоторые комментаторы указали на то, что призыв участвовать в несанкционированной акции якобы не является преступлением. Люди не считают, что такой подход со стороны силовиков является справедливый.

«Привлекать? За призыв к акциям? Приглашение, а не само участие! Простите мое невежество. А по какой статье у нас привлекают — «за приглашение принять участие в акции»?», — задаётся вопросом Игорь Р.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что справедливым было бы блокировать аккаунты тех людей, которые призывают посетить несанкционированную уличную акцию. Люди привели в пример ситуацию в США, где социальные сети заблокировали аккаунт президента.

«Надо блокировать организаторов. А то, Трампа блокировать им можно, а нам что, нельзя блокировать?», — написал Вадим Ф.

Напомним, 21 января первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой заявил о том, что полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них.